5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı

AFAD ekipleri bölgede çadır kurulumunu sürdürürken vatandaşlara da battaniye dağıtımını devam ettiriyor. Eve gitmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise çocukları ile parklarda uyudu. Çok tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar, tekrardan deprem olacağı korkusuyla eve gidemediklerini söyledi.