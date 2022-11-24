5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 212 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.
Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin üstünden tam 24 saat geçti. Vatandaşlar korkudan evlere giremezken kimisi çadırlarda, kimisi de parkta yatarak sabah olmasını bekledi.
Depremi ilk kez yaşayan genç kız gözyaşlarına boğulurken, bir diğer vatandaş da panik atak hastası olması sebebiyle eve girmeye korktuğunu söyledi.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 saat geçti.
AFAD ekipleri bölgede çadır kurulumunu sürdürürken vatandaşlara da battaniye dağıtımını devam ettiriyor. Eve gitmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise çocukları ile parklarda uyudu. Çok tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar, tekrardan deprem olacağı korkusuyla eve gidemediklerini söyledi.