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  3. 26 Haziran 2017 17:39

6 adrese eş zamanlı baskın

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ASayiş Büro ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda 6 adrese baskın düzenledi.

6 adrese eş zamanlı baskın

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu’nda Tarlabaşı ve Hacıahmet Mahallesi’nde daha önceden belirlenmiş 6 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

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6 adrese eş zamanlı baskın

Belirlenen adresler koçbaşı ile kırıldıktan sonra evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda satılmaya hazır bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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6 adrese eş zamanlı baskın

Üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kadın gözaltına alındı. Operasyona Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorize Polis Ekipleri (Yunuslar) ile havada da polis helikopteri destek verdi.

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6 adrese eş zamanlı baskın

İşte operasyondan kareler:

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