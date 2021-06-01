6 ay geri ödemesiz, 200 bin TL'lik Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Nefes Kredisi'nde büyük gün geldi. Esnafa 200 bin liraya kadar verilecek kredide başvurular bugün itibarıyla başladı. 6 ayı geri ödemesiz olan krediden faydalanmak isteyen esnaf, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları belgeler ile bankalara başvurabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği geri ödemesiz 200 bin TL'ye kadar olan Nefes Kredisi başvuruları bugünden itibaren başlıyor.
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İşletmeler sermaye ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse edebilecek.
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Paket kapsamında maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak işletme giderleri karşılığı kullandırılacak. Böylece dağıtılan kaynak reel ekonomiye aktarılacak.
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Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor.
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