6 ay geri ödemesiz krediye nasıl başvurulur?
Kamu bankaları koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 0.49 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. Peki kredi başvuruları nasıl yapılacak ? İşte detaylar...
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.
BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
Başvuru linki:
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1
Vakıbank’ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
Başvuru linki:
https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx