6 bankadan faizsiz kredi fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları
Kredi faizlerinin çok yükesk olması vatandaşların belini bükse de mecbur kalanlar yine kredi kullanmaya devam ediyor. Bazı bankaların yaptığı kredi kampanyaları ise vatandaşlar için bulunmaz nimet durumuna geldi. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve miktarları...
Merkez Bankası'nın attığı adımların ardından tüketici, taşıt ve ticari kredilerin faiz oranlarında artış gözlendi. Bu durum, vatandaşların bankaların kampanyalarını yakından takip etmesine sebep oldu. Şimdiyse, 6 bankadan faizsiz kredi haberleri gündemde. Kredi kullanacak olanlar, "Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?" sorusuna yanıt ararken, ilgili banka listesi de netleşti.
TGRT'de yer alan habere göre, ihtiyaç kredileri özel günlerde en fazla tercih edilen kredi türü olarak öne çıktı. Bu krediler genellikle 3 ila 6 ay arasında geri ödenmekte.
QNB Finansbank yeni gelen müşterilerine 30 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.
Akbank sıfır faizsiz taksitli geri ödeme ile 20 bin TL kredi sunuyor.
Türkiye İş Bankası 25 bin TL krediyi 3 ay taksitle sıfır faizsiz veriyor.