6 bankadan faizsiz kredi fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları

Merkez Bankası'nın attığı adımların ardından tüketici, taşıt ve ticari kredilerin faiz oranlarında artış gözlendi. Bu durum, vatandaşların bankaların kampanyalarını yakından takip etmesine sebep oldu. Şimdiyse, 6 bankadan faizsiz kredi haberleri gündemde. Kredi kullanacak olanlar, "Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?" sorusuna yanıt ararken, ilgili banka listesi de netleşti.

TGRT'de yer alan habere göre, ihtiyaç kredileri özel günlerde en fazla tercih edilen kredi türü olarak öne çıktı. Bu krediler genellikle 3 ila 6 ay arasında geri ödenmekte.