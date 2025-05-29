6 ilde 6 milyon TL vurgun yapan devre mülk çetesi çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 ve 2025 yılı içerisinde devre mülk sahibi vatandaşları arayarak "devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız" vaadi ile ofislerine davet edip mağdurlardan masraf ve sigorta adı altında paralar alıp 9 vatandaşı 6 milyon TL dolandırdığı tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenledi.