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  3. 14 Aralık 2019 11:10

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu

Çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satarak gelir sağlayan çete, Ankara merkezli 6 ilde polisin 'Kermes' adlı eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. .

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satarak gelir sağlayan, hırsızlık çetesini takibe aldı.

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6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu

Polis, Ankara başta olmak üzere İstanbul, Antalya, Sakarya, Kırşehir ve Mardin'de faaliyet gösteren çeteyi 2 ay boyunca adım adım takip etti.

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6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 'Kermes' operasyonunu başlattı. 6 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, çetenin 7 üyesi gözaltına alındı.

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6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu

Çalıntı olan ve değişim yapılan 16 otomobile ise el konuldu.

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