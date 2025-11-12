6 kişinin can verdiği fabrikadaki yangının çıkış nedeni belli oldu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının çıkış nedeni belli oldu.
Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1’i ağır, 7 kişi ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölen 6 kişi ise toprağa verildi.
BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE 4 ZABITA DA AÇIĞA ALINDI
Dilovası Belediyesi tarafından, Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B. ile zabıta memurları C.T., Ö.K. ve T.İ. açığa alındı.