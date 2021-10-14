6 milyon öncesine ait ayak izleri bulundu
Bilim insanları, insanlığa ait bilinen en eski ayak izlerini bulduklarını açıkladı. Yunanistan'ın Girit Adası'nda keşfedilen yaklaşık 50 ayak izinin 6,05 milyon yaşında olduğu belirtildi.
2002 yılında, Yunanistan'ın Girit kentindeki Trachilos köyü yakınlarında yaklaşık 50 ayak izi bulundu. Araştırmacılar, izlerin muhtemelen Akdeniz kısa bir süre içinde kuruduğu için bir tür tortul kayada doğa tarafından korunduğunu söyledi.
Bununla birlikte, başlangıçta hangi türün insan benzeri izler bıraktığı belli değildi. Ancak izlerin ayak başparmağının modern insanlara oldukça benzediği ve tabanında maymunlarda bulunmayan bir topukları olduğu görüldü.
Ayak izlerinin homininlere* ait olduğunu gösteren bulgular 2017 yılında yayınlandı. Ancak, bunların doğru bir şekilde tarihlendirilmesi için daha fazla analiz yapılması gerekiyordu.
(*) Modern insan, soyu tükenmiş insan türleri ve tüm yakın insan atalarını içine alan biyolojik sınıflandırma.
HALA OLDUKÇA TARTIŞMALI BİR KONU
Şu anda, homininlerin evrimsel tarihi ve dağılma eğilimleri bilim dünyası tarafından hararetli bir şekilde tartışılıyor ve hominin soyunun ilk temsilcilerinin kökeni ve kimliği henüz cevaplanmamış bir soru...
Bazı bilim insanları homininlerin Afrika'dan geldiğini iddia ederken, bazı kanıtlar onların çıkış noktalarının Avrasya olduğuna işaret ediyor.