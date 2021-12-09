6 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

“12 yıldır bekleyen araçlar var”

Otoparkın 2014 yılından beri faaliyette olduğunu söyleyen Ayaydın, “2014 yılından beri yatan araçlarımız var. Daha önceden de bu kapatılan otoparklardan da gelen araçlarımız var. Nereden bakarsanız 12 yıla yakın araç var burada. Bin 200 adet motosiklet, 179 adet aracımız var. 2000 yılından itibaren üretilen araçlar mevcut” diye konuştu.