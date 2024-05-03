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6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yüzde 94'ü yıkıldı. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi - Resim: 1
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6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi - Resim: 2

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yanı sıra ağır hasarlı konutların yıkıları da sürüyor.

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi - Resim: 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken, ağır hasarlı olduğu tespit edilen 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 94’lük kısmı gerçekleşti.

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi - Resim: 4

Enkaz kaldırma işlemlerinin yürütüldüğü kentte belirlenen döküm sahalarına bırakılan milyonlarca metreküp molozlar ise dönüştürülüp geri dönüşüme aktarılacak.

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