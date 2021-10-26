6 yaşındayken ayrılan çift 40 yıl sonra kavuştu

Bunun üzerine ailesinden uzakta yaşayan Mark, ülkesine geri dönerken Penny, üniversiteyi bırakıp evlendi. Genç kadın iki kez evlenip boşandı. Uzun süre Penny'i internet üzerinden arayan Mark, Penny'nin evliliğinden dolayı soy ismi değiştiği için onu bulamadı. 2019 yılında Facebook'ta gördüğü bir kadın fotoğrafının Penny'e ait olduğunu düşündü. Penny'e "Sen bayan Penny Umbers mısın?" diye mesaj attı.