6 yaşındayken ayrılan çift 40 yıl sonra kavuştu
16 yaşındayken aşk yaşayan ancak ailelerin karşı çıkmasıyla ayrılan Mark Bethel ve Penny Umbers çifti 40 yıl sonra evlendi.
61 yaşındaki Bahamalı Mark Bethel, 16 yaşındayken 1970'li yıllarda eğitimi için Londra'ya geldi. Kendisi ile aynı yaşta olan Penny Umbers ile tanıştı. İkili ilerleyen sürelerde birbirine aşık oldu.
Fakat, Mark'ın ailesi beyaz bir kızla evlenmesine izin vermedi ve Mark'ı para yollamamak ile tehdit etti. Çiftin bu olaydan sonra aşkı yarım kaldı.
Mark'ın ailesinin yanısıra ilişkiye karşı çıkan Penny'nin babası da Mark'a üst düzey yetkilileri tanıdığını, kızıyla ilişkisini bitirmediği takdirde İngiliz Devleti'nin kendisine verdiği bursu keseceğini söyledi.
Bunun üzerine ailesinden uzakta yaşayan Mark, ülkesine geri dönerken Penny, üniversiteyi bırakıp evlendi. Genç kadın iki kez evlenip boşandı. Uzun süre Penny'i internet üzerinden arayan Mark, Penny'nin evliliğinden dolayı soy ismi değiştiği için onu bulamadı. 2019 yılında Facebook'ta gördüğü bir kadın fotoğrafının Penny'e ait olduğunu düşündü. Penny'e "Sen bayan Penny Umbers mısın?" diye mesaj attı.