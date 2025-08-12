60 bin TL maaş veriyor ama çalışacak eleman bulamıyor
Bundan 2,5 yıl önce asrın felaketi olarak tarihe geçen yıkıcı depremlerin vurduğu 11 ilimizden Malatya'da yeniden yapılanma sürec devam ederken 60 bin TL maaşa rağmen pek çok sektörde çalışacak eleman bulunamıyor.
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken bir taraftan da hayat normalleşmeye çalışıyor...
Malatya'da Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.
Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.
50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı.