60 ilde Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'lı ankette olay olacak sonuçlar
Gündemar Araştırma, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime ilişkin 60 ilde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın aday çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan için iki ihtimalin de sonucu aynı oldu.
Muhalefet erken seçim çağrılarını sürdürürken araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.
Son seçim anketi Gündemar Araştırma'dan geldi. Şirketin 20-26 Kasım tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 230 kişi ile yaptığı anketin sonuçları açıklandı.
"CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİNİNDE KİME OY VERİRSİNİZ?"
Ankete katılanlara, "Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş/Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette 'Kararsızlar, fikrim yok ve protesto oylar' dağıtıldı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ AÇIK ARA ÖNDE
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 59,85, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 40,15 oldu. İmamoğlu ile Erdoğan'ın arasındaki fark yüzde 19,7 oldu.
Anket sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı üstün geldi. Yavaş'ın oy oranı yüzde 62,43, Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 37,57 oldu. Yavaş rakibine yüzde 24,86 ile fark attı.