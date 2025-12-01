60 ilde Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'lı ankette olay olacak sonuçlar

"CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİNİNDE KİME OY VERİRSİNİZ?"

Ankete katılanlara, "Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş/Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette 'Kararsızlar, fikrim yok ve protesto oylar' dağıtıldı.