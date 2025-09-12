60 ilde gerçekleştirilen ezber bozan seçim anketinin sonuçları açıklandı

GÜNDEMAR'ın anket sonuçlarına AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakındaki oy kaybı damgasını vururken, CHP'nin AK Parti'nin 5,24, Zafer Partisi'nin ise MHP'nin 0,89 puan önünde olması dikkat çekti. Öte yandan anket sonuçlarına göre oluşacak TBMM dağılımında sadece CHP, AK Parti ve DEM Parti'nin yer alacağı görüldü.