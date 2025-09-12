60 ilde gerçekleştirilen ezber bozan seçim anketinin sonuçları açıklandı
GÜNDEMAR firması son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. GÜNDEMAR'ın 60 ilde gerçekleştirdiği ankette katılımcılara hem bu pazar olacak olas bir milletvekili seçimi hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, İmamoğlu, Özel ve Yavaş'ın adaylıkları soruldu. İşte tüm ezberleri bozacak seçim anketinin sonuçları... seçmenlerin oy tercihlerini soran GÜNDEMAR'ın anketinin sonuçlarında CHP'nin AK Parti'yi, Zafer Partisi'nin de MHP'yi geçtiği görüldü...
GÜNDEMAR Araştırma 20-26 Ağustos tarihleri arasında 60 ilde 2.225 katılımcıyla gerçekleştirdiği "bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı.
GÜNDEMAR'ın anket sonuçlarına AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakındaki oy kaybı damgasını vururken, CHP'nin AK Parti'nin 5,24, Zafer Partisi'nin ise MHP'nin 0,89 puan önünde olması dikkat çekti. Öte yandan anket sonuçlarına göre oluşacak TBMM dağılımında sadece CHP, AK Parti ve DEM Parti'nin yer alacağı görüldü.
Cumhurbaşkanlığı seçimi sorusunda ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na, hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı seçimi kaybettiği görüldü.
İşte GÜNDEMAR'ın anketinin sonuçları: