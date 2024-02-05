60 TL'ye aldığı fotoğraftaki ayrıntı 70 milyon TL kazandırdı

Fotoğraftaki hiç kimseyi tanımıyordu. Kalabalık bir aile vardı, kriket oynuyorlardı. Fotoğraftaki kişi oldukça tanıdıktı. Sahi, kimdi bu adam? Onlarca yıl önce çekilmiş bu fotoğraftaki adam akrabası olabilir miydi? Uzunca düşündü ve sonunda gözüne takılan o kişinin kim olduğunu buldu. Adam ne akrabası ne de aile üyelerinin tanıdığı bir dosttu. Fotoğraftaki kişi o güne dek tek bir fotoğrafla anılmış, Vahşi Batı kültüründe 'Billy the Kid' olarak bilinen Henry McCarty'den başkası değildi.