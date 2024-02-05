60 TL'ye aldığı fotoğraftaki ayrıntı 70 milyon TL kazandırdı
Eşiyle birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kendi halinde bir yaşam süren bir kişinin yaklaşık 60 TL'ye ( 2 Dolar'a ) satın aldığı bir fotoğraftaki ayrıntı 70 milyon TL kazandırdı...
ABD'de yaşayan karı-kocanın en büyük hobisi antikalardı. Pek çok koleksiyona sahip olan çift, dükkan dükkan gezerek eski eşyaları topluyordu. Bir gün 2 dolara (yaklaşık satın aldıkları fotoğraf sayesinde ise talihleri döndü. Artık hayal bile edemeyecekleri kadar zenginler.
Randy Guijarro ile eşi yaşadıkları ve tatile gittikleri yerlerdeki antikacılardan ürünler alıyor ve onları incelemeyi, koleksiyonlarına eklemeyi seviyordu. Bütün her şeyi değiştiren hamle de işte bu hobileri oldu. Yıllar boyunca fotoğrafta buldukları detayı kanıtlamaya çalışan çift için bu işin sonu ise inanılmazdı.
Günlerden bir gün Kaliforniya'nın Fresno şehrindeki bir antikacıya girdi ve gözüne çarpan iki fotoğrafı yalnızca 2 dolara satın aldı. Fotoğraf sapsarı, oldukça eskiydi. Eve geldi ve fotoğrafları geniş bir zamanında incelemek için çalışma odasına bıraktı. Günler günleri kovaladı, boş bir vaktinde fotoğrafları aldı ve büyüteciyle her bir detayını incelemeye başladı. Hayatını değiştiren an, büyüteci eline aldığı andı.
Fotoğraftaki hiç kimseyi tanımıyordu. Kalabalık bir aile vardı, kriket oynuyorlardı. Fotoğraftaki kişi oldukça tanıdıktı. Sahi, kimdi bu adam? Onlarca yıl önce çekilmiş bu fotoğraftaki adam akrabası olabilir miydi? Uzunca düşündü ve sonunda gözüne takılan o kişinin kim olduğunu buldu. Adam ne akrabası ne de aile üyelerinin tanıdığı bir dosttu. Fotoğraftaki kişi o güne dek tek bir fotoğrafla anılmış, Vahşi Batı kültüründe 'Billy the Kid' olarak bilinen Henry McCarty'den başkası değildi.