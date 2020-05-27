60 yıl önce bugün Menderes ve arkadaşları darbeyle indirilip idam edildi

Life fotoğrafçısı James Burke, 27 Mayıs 1960 darbesinden yalnızca 4 gün sonra Türkiye'ye geldi ve deklanşörüne bastı. Hareketin başına getirilen Cemal Gürsel’in makam odasına kadar girdi, Kurucu Meclis için davet edilen profesörleri görüntüledi, Cemal Gürsel'in dinlenme odasında yatağının başucundayken ve penceresinden kapı önünde bekleyenleri selamlarken çekti. 1 Ekim 1960'da ise Yassıada'ya giden vapura binenleri fotoğrafladı. Zaman gazetesi ise darbenin yıldönümünde Yassıada'da Orgeneral Cemal Gürsel için çekilen görüntü, fotoğraf ve ses kayıtlarına ulaştı. James Burke'nin fotoğrafında Cemal Gürsel'in yatağının başucunda Akis dergisi var, kapak "Sabık Başbakan"