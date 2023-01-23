600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar
Motosikletle İstanbul’dan geldikleri Denizli’de fabrikaların kargolarını çalan hırsızların 3 milyonluk oyununu JASAT çözdü.
Denizli'nin Honaz ilçesinde faaliyet gösteren 9 fabrikaya ait kargoların çalınmasının ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti.
İHA'nın haberine göre yapılan çalışmada JASAT, şüphelilerin Volkan Y. (43) ve Onurcan B. (27) olduğunu belirledi. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından şüpheliler İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak Denizli'ye getirildi.
Sorguya alınan şüphelilerin İstanbul'dan Denizli'ye motosikletle geldikleri, burada 2 gün keşif yaptıktan sonra fabrikaların kargolarını aldıkları, takip ettikleri kargo firmalarının çekini çalarak icra ile tahsil ettikleri ortaya çıktı.
Aynı zamanda şüphelilerin bin 200 kilometre yol yapıp plakasız gezdikleri ve yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Her türlü tedbirlerin alınmasına rağmen şüphelileri bulan JASAT ise operasyon sonucunda 3 milyonluk vurgunun önüne geçti. İfadelerinin ardında suç kayıtları kabarık olan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.