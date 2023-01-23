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600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar

Motosikletle İstanbul’dan geldikleri Denizli’de fabrikaların kargolarını çalan hırsızların 3 milyonluk oyununu JASAT çözdü.

600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar - Resim: 1

Denizli'nin Honaz ilçesinde faaliyet gösteren 9 fabrikaya ait kargoların çalınmasının ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. 

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600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar - Resim: 2

İHA'nın haberine göre yapılan çalışmada JASAT, şüphelilerin Volkan Y. (43) ve Onurcan B. (27) olduğunu belirledi. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından şüpheliler İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak Denizli'ye getirildi.

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600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar - Resim: 3

Sorguya alınan şüphelilerin İstanbul'dan Denizli'ye motosikletle geldikleri, burada 2 gün keşif yaptıktan sonra fabrikaların kargolarını aldıkları, takip ettikleri kargo firmalarının çekini çalarak icra ile tahsil ettikleri ortaya çıktı.

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600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar - Resim: 4

Aynı zamanda şüphelilerin bin 200 kilometre yol yapıp plakasız gezdikleri ve yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Her türlü tedbirlerin alınmasına rağmen şüphelileri bulan JASAT ise operasyon sonucunda 3 milyonluk vurgunun önüne geçti. İfadelerinin ardında suç kayıtları kabarık olan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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