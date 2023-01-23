600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar

Aynı zamanda şüphelilerin bin 200 kilometre yol yapıp plakasız gezdikleri ve yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Her türlü tedbirlerin alınmasına rağmen şüphelileri bulan JASAT ise operasyon sonucunda 3 milyonluk vurgunun önüne geçti. İfadelerinin ardında suç kayıtları kabarık olan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.