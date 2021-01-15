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  3. 15 Ocak 2021 16:54

600 koyunla kar altında mahsur kalan çoban böyle kurtuldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 23 yaşındaki çoban Mustafa Altundağ, yoğun kar yağışı nedeniyle 600 koyunla kar altında mahsur kaldı.

600 koyunla kar altında mahsur kalan çoban böyle kurtuldu

Gemerek ilçesine bağlı Seydinali köyünde yaşayan Mustafa Altundağ, 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası dağda 600 koyunu ile Yoncalık mevkisindeki yaylada mahsur kaldı.

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600 koyunla kar altında mahsur kalan çoban böyle kurtuldu

HAYVANLARI İLE BİRLİKTE SABAH OLMASINI BEKLEDİ
Altundağ, sabaha kadar çoban köpekleri ile birlikte zor şartlarda güneşin doğmasını bekledi.

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600 koyunla kar altında mahsur kalan çoban böyle kurtuldu

7 KM UZAKLIKTAKİ KÖYE ULAŞTI
Sabahın ilk saatlerinde sürüyle birlikte yola çıkan Altundağ, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köyüne ulaştı.

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600 koyunla kar altında mahsur kalan çoban böyle kurtuldu

O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Bu anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Altundağ, "Yaylada kar yağışı sonrası mahsur kaldık.

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