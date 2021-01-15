600 koyunla kar altında mahsur kalan çoban böyle kurtuldu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 23 yaşındaki çoban Mustafa Altundağ, yoğun kar yağışı nedeniyle 600 koyunla kar altında mahsur kaldı.
Gemerek ilçesine bağlı Seydinali köyünde yaşayan Mustafa Altundağ, 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası dağda 600 koyunu ile Yoncalık mevkisindeki yaylada mahsur kaldı.
HAYVANLARI İLE BİRLİKTE SABAH OLMASINI BEKLEDİ
Altundağ, sabaha kadar çoban köpekleri ile birlikte zor şartlarda güneşin doğmasını bekledi.
7 KM UZAKLIKTAKİ KÖYE ULAŞTI
Sabahın ilk saatlerinde sürüyle birlikte yola çıkan Altundağ, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köyüne ulaştı.