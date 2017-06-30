600 terörist öldürüldü ! İşte o görüntüler
Musul'dan temizlenen DEAŞ sonrası kentten ilk görüntüler gelmeye başladı. Bir teröristin yatağında öldüğü fotoğraf dikkat çekti.
Musul'da halifelik ilan ettiği El Nuri Camii'nden temizlenen terör örgütü IŞİD, yüzlerce militanını da kaybetti. Kanlı teröristlerden biri yatağında ölü bulundu, AP şoke eden fotoğrafı dünyaya servis etti. Irak ordu birlikleri, yalnızca bir mahalleye sıkışan diğer militanların kaçmasına izin verilmeyeceğini bildiriyor. İşgalin sona ermesine artık saatler kaldı. /Milliyet
Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da terör örgütü IŞİD'in kökünün kazınmasına artık saatler kaldı. Terör elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği ve geçen hafta teröristler tarafından havaya uçurulan El Nuri Camii'nin dün temizlenen örgüt, 600 militanını kaybetti.
Terörle mücadele birliklerini yöneten ABDulgani El Esadi, günlerdir süren operasyonda 600 teröristin öldürüldüğünü resmen açıkladı. Esadi'nin verdiği bilgiye göre, aynı dönemde 900 aile IŞİD'den kurtarıldı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, yatağında ölü bulunan bir IŞİD teröristinin feci fotoğrafını dünyaya servis etti.
El Nuri Camii'nin kurtarılması dünyada büyük yankı buldu, tüm uluslararası haber organları gelişmeyi manşetten verdi.
Terör örgütü halihazırda Eski Şehir bölgesinde Dicle Nehri'nin kenarındaki küçük bir bölgeyi elinde tutuyor. Saldırılarını sürdüren Irak Ordu birliklerinin kısa sürede Musul'daki kanlı işgali sona erdirmesi bekleniyor.
AP, bugün gün içinde camii çevresindeki çatışmalardan kaçan sivillerin fotoğraflarını da geçti.