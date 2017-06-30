600 terörist öldürüldü ! İşte o görüntüler

Musul'da halifelik ilan ettiği El Nuri Camii'nden temizlenen terör örgütü IŞİD, yüzlerce militanını da kaybetti. Kanlı teröristlerden biri yatağında ölü bulundu, AP şoke eden fotoğrafı dünyaya servis etti. Irak ordu birlikleri, yalnızca bir mahalleye sıkışan diğer militanların kaçmasına izin verilmeyeceğini bildiriyor. İşgalin sona ermesine artık saatler kaldı. /Milliyet