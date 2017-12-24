61 milyon TL'lik umut kuyruğu havadan görüntülendi

CAMİ YAPTIRMAK İSTEYEN DE VAR, EV ALMAK İSTEYEN DE...



Gül Eren 25 dakika beklediğini ifade ederek "Kızımı kıramadığım için geldim, beklentim yok. Bu tür şeylerde pek şansım yok" dedi. Suriyeli Rushin Birim de gişeden aldığı iki bileti göstererek "Biri benim, biri ağabeyimin şansına aldım. Ümit çok. İki senedir Türkiye'deyiz hep alıyoruz, kazanmıyoruz. Bir de burayı deneyeyim dedim" şeklinde konuştu. İlhan Işık ise 1,5 saattir kuyrukta beklediğini belirterek "Umut, ya çıkarsa diyoruz. Çıkarsa kendi hayallerimizi gerçekleştireceğiz. İhtiyacı olanlara, sıkıntılı olanlara yardımcı olmak" dedi. Seyhan Alptekin de oğlu ile birlikte Kartal Soğanlık'tan bilet almak için geldiğini belirterek "Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa iki yaşında kaybettiğim, hiç tanımadığım annemin anısına büyük bir cami yaptırmak istiyorum. Bir de okul yaptırmak istiyorum, kız çocuklarının okuması için" dedi.