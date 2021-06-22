612 bin yılda bir gerçekleşiyor: Dünya'ya ziyaret için tarih verildi
Bilim insanları yeni araştırmalarına devam ederken, bir yıldız için çok büyük ancak bir gezegen olarak değerlendirilmek için de küçük olan 2014 UN271 isimli kayanın dünyaya yaklaşacağı tarihi verdi.
TARİH VERİLDİ
En son gezegen olarak adlandırılmasına karar verilen bu kaya için yeni bir açıklama yapıldı. 612 yılda bir gezegenin Dünya'ya yaklaştığı söylendi. Bilim insanları yeni ziyaretin 2031 yılında gerçekleşeceğini söyledi.
New Atlas'ta yer alan haberde 2014 UN271, 2031 yılında kendi yörüngesinde Dünya’ya en yakın olacağı noktaya yaklaşacak ve mesafe Satürn ile Güneş arasındaki kadar olacak. Bu da bilim insanlarının bu esrarengiz kayayı daha kolay incelemelerine olanak sağlayacak.
Bu olay yaşanacağı zaman astronomlar, gökyüzünün bulutsuz ve açık olmasını umuyor çünkü böyle bir şeyin tekrar gerçekleşmesi tam 612 bin yıl alacak. 2031 yılında gerçekleşmesi beklenen bu ziyaretin dikkat çekici olduğu söyleniyor.
İlk kez 2014 yılında keşfedilen 2014 UN271 yakın zamanda yeniden Dünya'ya en yakın konumuna geçeceği belirtiliyor. Bilim insanları 2031 yılında gerçekleşecek bu olayı kaçırmak istemiyor çünkü 2014 UN271'in bir sonraki ziyareti 612 bin 190 yıl sonra gerçekleşecek. 2014 UN271'in Dünya'ya en yakın konumu yaklaşık 1.5 milyar kilometre uzaklıkta olacak.