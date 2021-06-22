612 bin yılda bir gerçekleşiyor: Dünya'ya ziyaret için tarih verildi

New Atlas'ta yer alan haberde 2014 UN271, 2031 yılında kendi yörüngesinde Dünya’ya en yakın olacağı noktaya yaklaşacak ve mesafe Satürn ile Güneş arasındaki kadar olacak. Bu da bilim insanlarının bu esrarengiz kayayı daha kolay incelemelerine olanak sağlayacak.