6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de yer yarıldı!

"Sabah tarlaya geldiğimizde bir arkadaş obruğu görmüş"

Yahnikapan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Güven, obruğu tarlasına gelen arkadaşının fark ettiğini belirtti. Güven, "Bu çukur, yıllar önce kaynak suyunun olduğu bir çukur. Son yıllardaki kuraklıktan, yer altı sularının azalmasından dolayı buradaki doğal kaynak suyu kayboldu ve kuru bir göl haline geldi. Bugün sabah tarlaya geldiğimizde bir arkadaş obruğu görmüş. Bildiğiniz üzere dün akşam deprem oldu. Daha önce böyle bir obruk yoktu. Herhangi bir iş makinesi izi de yok. Olsa en azından toprak olur, iz bırakır. O yüzden obruğun depremden dolayı olduğunu düşünüyoruz" dedi.