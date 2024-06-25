63 yaşında 8'inci diplomasını aldı

35 yıldır üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren ve okuduğu bölümleri sıralayan İsmail Güzelmansur, “Antakya Meslek Yüksekokulu öğrencisiydim, bu gün mezun oldum. Bölüm birincisiyim, okul ikincisiyim. 8.üniversite diplomamı aldım bu gün, 63 yaşındayım. Ben ilk üniversitemi bitirdiğimden beridir hep öğrenci olmuşumdur. Hiçbir zaman eğitimime ara vermedim. Hem iş hayatımı hem de eğitim hayatımı beraber devam etmiştir. 35 yıldır öğrenciyim. Maliye bölümü, Bilgisayar programcılığı bölümü, Lojistik bölüm, ilköğretim öğretmenliği, veteriner teknikerliği, işletme yükseklinsans, kamu yönetimi yüksek lisans ve adalet bölümlerini okudum. Duyanlar okuma azmime şaşırıyorlar. Böyle bir örnek Hatay bölgesinde yok. 8.diplomamı çocuklarımla beraber aldım. Onların hatırasına ithaf ediyorum, çocuklarım 1 buçuk yaşındalar ve ikizler. İsimleri Yusuf ve Hasan, hele onların katılmasıyla çok mutlu oldum” dedi.