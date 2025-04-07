648 kişiyi hastanelik eden dönerciden pes dedirten ifade

İşletmeci E.T. (35) ise ifadesinde her zaman hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Sağlık koşullarından tüketim tarihlerine kadar hassas bir şekilde satışımızı yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ramazan ayında kapalıydık. Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır bu sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim Hatay usulü sosum, bu sektöre farklı bir tat ve lezzet getirmiştir. Tavuk bozuk olsaydı zaten yapılış aşamasından kendini belli ederdi; bütün aşamalarda bulunduğum için de bozuk olduğunu anlardım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.