6,5 ay boyunca teşhis konulamayan genç kız hayatını kaybetti; korkunç bir iddia ortaya atıldı!

Kızının hastalığına teşhis konulamadığını söyleyen baba Y.G., "Dışarıdaki laboratuvarlarda veya hastanenin kendi laboratuvarlarında hiçbir şekilde hastalık tespit edilmedi. Her seferinde negatif sonuçlar aldık. Hiçbir sonuçta pozitif çıkıp, hastalığa rastlanmadı. Buna rağmen çocuğuma verem teşhisi koydular. Dediler ki 'Bu verem vurgusu.' Doktor, 'Çocuğunu ameliyata alıp bakmam lazım ki ne olduğunu anlayabileyim' dedi. En son ameliyatı kabul ettim. Anestezi doktoru ise 'Senin çocuğun ameliyata girme durumu şu an imkansız. Çünkü çocuğunun solunum desteği ihtiyacı var. Ameliyata girerse yaşamını kaybetme ihtimali çok yüksek' diyerek ameliyata onay vermedi" şeklinde konuştu. Konuşmasını sürdüren Y.G., "5-6 doktor görüştü, 'Tüp takalım, vücuttaki sıvı dışarı boşalsın' dediler. Aradan yarım saat sonra bir ilaç gönderildi, verem tedavisiyle ilgili bir ilaçmış. İlacı getiren kişi dedi ki, 'Bu kıza ben bu ilacı verirsem kaldırmaz. Günlerdir aç. Gelin doktor hanımı arayalım, teyit edelim. Yanlış bir şey yapmayalım.' Hemşireler doktoru aradı. Doktor, 'İlacı verin daha sonra beslemeye başlayın' dedi. Kızım, 10 dakika içinde ancak bir bardak su içebildi. Zaten kızımın son yediği ve içtiği tek şey bir bardak su oldu. İlacı verdikten 20–25 dakika sonra çocuğumun kalbi durdu. Tam 39 dakika boyunca kızımı geri getirmek için uğraştılar. O günden bugüne, tam 4 aydır yoğun bakımda. Kalbinin durduğu günden itibaren bilinci, beyni ve bazı organları oksijensiz kaldığı için zarar gördü" şeklinde konuştu.