65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

"Kovid-19 biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, sadece 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz. Neden büyükler? 65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor. Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun."