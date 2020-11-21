65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
Yeni tip koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için bazı tedbirler hayata geçirildi. Riskli grupta yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkmaları kısıtlandı. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
"İLERİ YAŞLARDA HASTALIĞA KARŞI VÜCUT DİRENCİMİZ AZALIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bugünlerde sağlığı korumanın zorlaştığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Kovid-19 biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, sadece 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz. Neden büyükler? 65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor. Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun."
65 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ VATANDAŞLARA 'ADRESE TESLİM' E-DEVLET ŞİFRESİ HİZMETİ BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için başladığını belirterek, "Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." dedi.