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65'lik belediye başkanı 16 çocukla evlendi

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini'nin geçtiğimiz aylarda 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo isimli genç bir kızla evlendiğinin ortaya çıkmasından sonra tepki yağdı.

65'lik belediye başkanı 16 çocukla evlendi - Resim: 1

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini'nin geçtiğimiz ay hayatını 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo ile birleştirdiği ifade edildi.

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65'lik belediye başkanı 16 çocukla evlendi - Resim: 2

Beleciye başkanının genç eşinin geçtiğimiz yıl Miss Araucaria yarışmasında gençler kategorisinde ikinci olduğu belirtildi.

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65'lik belediye başkanı 16 çocukla evlendi - Resim: 3

16 yaşındaki bir güzellik kraliçesiyle evlenen 65 yaşındaki belediye başkanı, tepkilerin ardından siyasi partisinden ayrıldı.

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65'lik belediye başkanı 16 çocukla evlendi - Resim: 4

Dehaini’nin düğünden sonra Kauane’nin annesi Marielene Rode’nun ve teyzesi Elizângela Rode’nun belediyedeki görevlerinde terfi verdiği iddia edildi. 

 

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