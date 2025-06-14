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  4. 67 katlı gökdelen yangın kabusu! Binlerce kişi tahliye edildi

67 katlı gökdelen yangın kabusu! Binlerce kişi tahliye edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 67 katlı gökdelende yangın çıktı.

Kaynak: DHA
67 katlı gökdelen yangın kabusu! Binlerce kişi tahliye edildi - Resim: 1

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, Marina bölgesindeki 67 katlı gökdelende gece saatlerinde yangın çıktı.

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67 katlı gökdelen yangın kabusu! Binlerce kişi tahliye edildi - Resim: 2

Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü.

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67 katlı gökdelen yangın kabusu! Binlerce kişi tahliye edildi - Resim: 3

Yetkililer, 764 daireden oluşan gökdelendeki 3 bin 820 kişinin tahliye edildiğini ve yangında yaralananın olmadığını açıkladı.

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67 katlı gökdelen yangın kabusu! Binlerce kişi tahliye edildi - Resim: 4
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