67 katlı gökdelen yangın kabusu! Binlerce kişi tahliye edildi
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 67 katlı gökdelende yangın çıktı.
Kaynak: DHA
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, Marina bölgesindeki 67 katlı gökdelende gece saatlerinde yangın çıktı.
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Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü.
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Yetkililer, 764 daireden oluşan gökdelendeki 3 bin 820 kişinin tahliye edildiğini ve yangında yaralananın olmadığını açıkladı.
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