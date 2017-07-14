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YENİ KHK YAYINLANDI: BİNLERCE İHRAÇ VE GÖREVE İADE VAR
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  3. 14 Temmuz 2017 21:35

692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi

Yayımlanan KHK ile binlerce kişi görevden ihraç edildi.

692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi

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692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi

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692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi

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692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi

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