6'sı CHP'den 2'si İYİ Parti'den istifa eden 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24'üncü kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

6'sı CHP'den, 2'si İYİ Parti'den ve 1'i Bağımsız olmak üzere AKP'ye katılan isimler şöyle: