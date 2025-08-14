6'sı CHP'den 2'si İYİ Parti'den istifa eden 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı AKP'ye katıldı.
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24'üncü kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.
6'sı CHP'den, 2'si İYİ Parti'den ve 1'i Bağımsız olmak üzere AKP'ye katılan isimler şöyle:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)
Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti)
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)
