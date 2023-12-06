7 aracın lastiğini patlatan şahıstan pes dedirten savunma: Sanki adam öldürdük

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.