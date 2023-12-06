7 aracın lastiğini patlatan şahıstan pes dedirten savunma: Sanki adam öldürdük
Kayseri'de 7 aracın lastiklerini bıçakla patlatan şahıs, yakalanarak sağlık kontrolüne getirilirken gazeteciye saldırarak "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.
Kayseri'de 7 aracın lastiklerini bıçakla patlatan zanlı, "Sanki adam öldürdük" dedi.
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.
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Edinilen bilgiye göre, Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı.
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Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.
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