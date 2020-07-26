7 aydır kayıp olan Gülistan Doku 2 gün alıkonulmuş!
Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendiren ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. tarafından 2 gün art arda alıkonulduğunu söyledi. Avukat Çimen, "Bilimsel bir raporla anlaşıldı ki 4 Ocak gecesi alıkoyma ve tehdit olayı, 5 Ocak gününde de devam ediyor" dedi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.