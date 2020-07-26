7 aydır kayıp olan Gülistan Doku 2 gün alıkonulmuş!

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendiren ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. tarafından 2 gün art arda alıkonulduğunu söyledi. Avukat Çimen, "Bilimsel bir raporla anlaşıldı ki 4 Ocak gecesi alıkoyma ve tehdit olayı, 5 Ocak gününde de devam ediyor" dedi.

