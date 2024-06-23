7 bankadan faizsiz kredi kampanyası
TCMB'nin politika faizi kararlarının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını yükseltirken tüketicinin krediye ulaşması da git gide zorlaştı. Kredi faizleri ciddi oranda yükselirken bankalar da "yeni müşteri" kampanyaları ile faizsiz kredi fırsatı sunmaya yeniden başladı... İşte faizsiz kredi kampanyası başlatan 7 banka ve faizsiz kredi kampanyasının başvuru şartları...
Akbank yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans sunuyor.
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Garanti BBVA 30 bin TL'lik kredi paketini 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans olarak veriyor.
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DenizBank 6 ay vadeli 10 bin TL ve 3 ay vadeli 15 bin TL olmak üzere toplam 25 bin TL kredi veriyor.
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Enpara.com ise yeni müşterilerine 6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Bu bankalar çeşitli vade seçenekleriyle sıfır faizli kredilerle dikkat çekiyor.
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