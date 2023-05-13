7 bölgenin seçim anketi güncellendi: Hangi bölge hangi adaya oy veriyor ? İşte son anket...
SER-AR Araştırma Şirketi tarafından ilki 30 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine göre değerlendirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi anketini 7 Mayıs - 10 Mayıs tarihleri arasında yeniden yaptı. İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinin sonuçları...
Ser-Ar Araştırma Şirketi, seçime saatler kala son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada anket, 7 Mayıs - 10 Mayıs tarihleri arasında 26 il, 2 bin 795 seçmen ile yüz yüze görüşülerek yapıldı. Güven aralığı yüzde 95, hata payı ise ±1,5 olarak hesaplandı.
Anket şirketi anket sonucunu açıklamadan önce dikkat çeken bir açıklamada da bulundu. Yapılan açıklamada cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonucunda hangi adaylara oy verileceği de soruldu.
Anket şirketi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Araştırmamız sonucunda %0,8 olarak tespit ettiğimiz Muharrem İnce’nin oy oranı; 'Muharrem İnce veya Sinan Oğan’ın adaylıktan çekilmesi durumunda hangi adaya oy verirsiniz?' sorusundan sonra bu oranlara ulaşılmıştır. 10 Mayıs tarihinde Muharrem İnce’nin adaylığı ile ilgili yaptığımız açıklama, bu sorudan elde edilen veriler ile paylaşılmıştır. Sinan Oğan’ın adaylıktan çekilmesi durumunda; Recep Tayyip Erdoğan : yüzde 46,1, Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 53,9 tespit edilmiştir. Millet İttifakı’nın adayı belli olduğu Mart ayından itibaren, yaptığımız tüm araştırmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda sonuçlanmıştır. Daha önceki paylaşımlarımızda da belirttiğimiz gibi Muharrem İnce’nin ‘"Sosyal medya ve Tv" popülarite hiçbir zaman sahaya yansıdığı gözlenememiştir. Mart ayından bu yana yaptığımız tüm araştırmalarda, seçimin Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiği gözlenmekte."
7 BÖLGEDE ANKET
Anket şirketinin 7 bölgede yaptığı anketin sonuçları ise şöyle: