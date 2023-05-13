7 bölgenin seçim anketi güncellendi: Hangi bölge hangi adaya oy veriyor ? İşte son anket...

Anket şirketi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Araştırmamız sonucunda %0,8 olarak tespit ettiğimiz Muharrem İnce’nin oy oranı; 'Muharrem İnce veya Sinan Oğan’ın adaylıktan çekilmesi durumunda hangi adaya oy verirsiniz?' sorusundan sonra bu oranlara ulaşılmıştır. 10 Mayıs tarihinde Muharrem İnce’nin adaylığı ile ilgili yaptığımız açıklama, bu sorudan elde edilen veriler ile paylaşılmıştır. Sinan Oğan’ın adaylıktan çekilmesi durumunda; Recep Tayyip Erdoğan : yüzde 46,1, Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 53,9 tespit edilmiştir. Millet İttifakı’nın adayı belli olduğu Mart ayından itibaren, yaptığımız tüm araştırmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda sonuçlanmıştır. Daha önceki paylaşımlarımızda da belirttiğimiz gibi Muharrem İnce’nin ‘"Sosyal medya ve Tv" popülarite hiçbir zaman sahaya yansıdığı gözlenememiştir. Mart ayından bu yana yaptığımız tüm araştırmalarda, seçimin Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiği gözlenmekte."