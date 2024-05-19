7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı
Tokat'ta bir bağ evinin bahçesine bırakıldığı iddia edilen sandığın patlamasıyla 5'i jandarma 7 kişinin yaralanmıştı. Olayın arkasında yasak ilişki olduğu iddia edildi.
Kaynak: DHA
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yer lan bir bağ evinin bahçesine bırakıldığı iddia edilen sandığın patlamasıyla 5'i jandarma 7 kişinin yaralanmıştı. Olayla alakalı Samsun'da yakalanan 2 şüpheli, Erbaa ilçesine getirildi. Bazı yaralılarda uzuv kaybı olduğu öğrenilirken olayla alakalı yeni bir gelişme yaşandı.
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet K. (63) ile oğlu Sefa Can K. (29), bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca bahçelerinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu.
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Bölgeye jandarma ekipleri giderken, piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen sandık büyük bir gürültü ile patladı.
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