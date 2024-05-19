7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet K. (63) ile oğlu Sefa Can K. (29), bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca bahçelerinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu.