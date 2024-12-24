7 köpeğin saldırdığı kadın dehşeti yaşadı
Tunceli'de köyde tek başına yaşayan 65 yaşındaki kadın, komşusuna ait olduğunu söylediği 7 köpeğin saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan kadının vücuduna 50 dikiş atıldı.
Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden H.T.'ye komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı. Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan T., bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı.
KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
T., köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan T.’nin vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. T., komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
‘NEREDEYSE ÖLECEKTİM’
Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen H.T., "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine" dedi. (DHA)