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7 köpeğin saldırdığı kadın dehşeti yaşadı

Tunceli'de köyde tek başına yaşayan 65 yaşındaki kadın, komşusuna ait olduğunu söylediği 7 köpeğin saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan kadının vücuduna 50 dikiş atıldı.

Kaynak: DHA
7 köpeğin saldırdığı kadın dehşeti yaşadı - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden H.T.'ye komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı. Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan T., bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı.

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7 köpeğin saldırdığı kadın dehşeti yaşadı - Resim: 2

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

T., köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan T.’nin vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. T., komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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7 köpeğin saldırdığı kadın dehşeti yaşadı - Resim: 3

‘NEREDEYSE ÖLECEKTİM’

Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen H.T., "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine" dedi. (DHA)

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7 köpeğin saldırdığı kadın dehşeti yaşadı - Resim: 4
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