7 metre 33 santimetre! Tam 30 yıl sonra tırnaklarını kesti
ABD, Houston'da, 2017’de 5,8 metre tırnak uzunluğuyla Guinness Dünya Rekorlarına giren ‘dünyanın en uzun tırnaklarına’ sahip kadın, 30 yıl sonra tırnaklarını kesti.
Dünyanın en uzun tırnaklarına sahip kişi olan Ayanna Williams, yaklaşık 30 yıl sonra onları kesmeye karar verdi.
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ABD, Houston'da yaşayan Ayanna Williams, 2017 yılında 5,8 metre uzunluğundaki tırnaklarıyla Guinness Dünya Rekorlarına girmişti.
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Yaklaşık 4 sene boyunca dünyanın en uzun tırnaklı kişisi unvanını taşıyan Williams, geçtiğimiz günlerde tırnaklarını kesmeye karar verdi.
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Kesmeden önce tırnak bakımının yaklaşık 20 saat sürdüğünü ve iki şişeden fazla oje kullandığını belirten Williams, Teksas'taki bir dermatoloji kliniğinde elektrikli kesme aletiyle tırnaklarına veda etti.
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