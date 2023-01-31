7 yaşındaki kızını boğarak öldüren ''baba''nın gerekçesi kan dondurdu
Batman'da 7 yaşındaki kızını kendi elleriyle boğarak öldüren zanlı cinayeti boşanma aşamasındaki eşine acı çektirmek için işlediğini itiraf etti.
Batman'da kömürlükte cesedi bulunan A.A.’ın (7) gözaltına alınan babası Ö.F.A. (37), boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti. Ö.F.A.'ın yüzündeki çiziklerin de A.A.'nın kendisine direnirken oluştuğu tespit edildi. Ö.F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre olay, dün Beşevler Mahallesi 1306'ncı Sokak'ta meydana geldi. Halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında A.A.'ın cesedinin olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen halası elindeki fotoğrafı göstererek, "Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diye ağladı. A.A.’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Polisin şüpheli olarak aradığı babasEşi M.A.'nın yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ö.F.A.'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ö.F.A.'ın, eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi. Bu olayın ardından İstanbul'a giden Ö.F.A.’ın yaklaşık 2 hafta önce tekrar Batman'a gelip, ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediğini ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla A.A.’nın, pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi.ı Ö.F.A., Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda Ö.F.A., pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ö.F.A.'ın yüzündeki çiziklerin de A.A.'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı.