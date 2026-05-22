7 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en büyük barajında tahliye kapakları açıldı

Son aylarda etkili olan şiddetli yağışlar, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda su seviyesini kritik noktalara taşıdı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi sınırlarında bulunan ve hem tarımsal sulama hem de elektrik üretiminde can damarı olan barajda, tam doluluk oranına yaklaşılması üzerine muhtemel taşkın risklerine karşı harekete geçildi.