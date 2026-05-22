7 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin en büyük barajında tahliye kapakları açıldı
Türkiye'nin en büyük barajı olan Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı'nda, aşırı yağışlar sonucu doluluk oranının zirveye yaklaşmasıyla taşkın riskine karşı 7 yıl aradan sonra tahliye kapakları açıldı.
Son aylarda etkili olan şiddetli yağışlar, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda su seviyesini kritik noktalara taşıdı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi sınırlarında bulunan ve hem tarımsal sulama hem de elektrik üretiminde can damarı olan barajda, tam doluluk oranına yaklaşılması üzerine muhtemel taşkın risklerine karşı harekete geçildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, muhtemel taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında barajın tahliye kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı.
Fırat Nehri üzerinde bulunan ve bölge ekonomisine tarımsal sulama ile enerji üretimi açısından önemli katkılar sağlayan barajdan gerçekleştirilen kontrollü su salımı sonrası nehirde su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)