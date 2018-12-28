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  3. 28 Aralık 2018 10:20

70 bin kişinin yaşadığı çadır kentler sular altında

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan ve 70 bin Suriyelinin yaşadığı Atme, Kah, Kerame gibi 11 çadır kent, sağanak nedeniyle su altında kaldı. Binlerce insan kampları terk ederek daha güvenli olan yüksek bölgelere yerleşti.

70 bin kişinin yaşadığı çadır kentler sular altında

Suriye'de etkili olan sağanak, rejim ve terör örgütlerinden kaçan Suriyelilerin yaşadığı çadır kentleri vurdu.

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70 bin kişinin yaşadığı çadır kentler sular altında

Sel nedeniyle bölgede 70 bin kişinin yaşadığı 11 çadır kent büyük zarar gördü. Binilerce Suriyeli, kaldıkları çadırları terk ederek daha güvenli olan yüksek tepelere gitti.

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70 bin kişinin yaşadığı çadır kentler sular altında

Bölgedeki yardım kuruluşları, çadır kent içlerinde kanallar açarak yağmur suyunun tahliyesini sağlamaya çalışıyor.

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70 bin kişinin yaşadığı çadır kentler sular altında

Ailelerin kullandığı battaniye, ocak, soba ve elbiseleri ise sel suları altında kalarak kullanılmaz hale geldi.

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