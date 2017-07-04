70 tonluk A400M uçağına Türk imzası

A400M TSK HİZMETİNDE



A400M, kargo bölümünde bir seferde 116 asker/paraşütçü komando veya 66 sedye ve 25 sıhhi personel ile bir NH-90, bir CH-47 Chinook helikopteri, iki AH-62 Apache veya iki Tiger taaruz helikopteri ya da bir AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yada bir M270 MLRS lançeri ile afet amaçlı bir kurtarma botu, 6 metre boyunda konteynırlı yarı-mafsallı kamyon, mobil vinç gibi büyük kaldırma araçları taşıyabiliyor.