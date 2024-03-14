70 yıldır kafeste yaşayan ''demir akciğerli'' adam hayatını kaybetti
ABD'nin Dallas şehrinde 1952'de yaşanan çocuk felci salgınında 6 yaşında felç olan Paul Alexander, ömrünün büyük kısmını demir bir silindirin içinde geçirmesi nedeniyle 'demir akciğerli adam' olarak biliniyordu. Paul Alexander 78 yaşında hayatını kaybetti.
Çocuk yaşlarında tek başına nefes alamaz hale gelen ve kasları çalışmayan Alexander doktorlar tarafından hayatta kalabilmesi için vücudunu boynuna kadar saran bir metal silindirin içine yerleştirildi.
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Bu silindir, onun için bir yaşam destek cihazı işlevi gördü. Alexander, silindirin dışındaki körükler yardımıyla nefes alıp veriyordu.
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Yıllar geçtikçe, Alexander kendi başına nefes almayı öğrendi ve zaman zaman silindirden dışarı çıkabilmeye başladı.
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Beklenmedik bir şekilde, çocuk felci aşısının keşfiyle hastalığın tamamen yok olmasından on yıllar sonra dahi hayatta kalmayı başardı.
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