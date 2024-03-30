700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi: Yarısı Bizden Kampanyası'nda ödemeler başladı

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor. En çok başvurunun geldiği Bahçelievler’de yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı.