700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi: Yarısı Bizden Kampanyası'nda ödemeler başladı
İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'nda yapımı devam eden konutlar için kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmalara yapılmaya başlandı.
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor. İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor. En çok başvurunun geldiği Bahçelievler’de yapımı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı.
Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki konut sahipleri 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği aldı. İnşaatı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemelerin yapıldığı ilk bina oldu.
SERVİ: BU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MALİKLERİ BELEDİYEMİZDE PROJELERİNİ ONAYLATARAK KAT İRTİFAKINI KURMUŞLARDIR
Bahçelievler Belediyesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Şefi Ferhat Servi, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlatmış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'na ilçemizden rekor bir katılım sağlanmıştır. Katılım sayısı ortalama 27 bindir. Bu 27 bin katılım da yaklaşık 95 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. İlçemizde bu kampanyadan ilk faydalanacak olan binadan bir tanesi de bu arkamızda görmüş olduğunuz binadır. Bu binamızda 13 tane bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümün malikleri belediyemizde projelerini onaylatarak kat irtifakını kurmuşlardır” dedi.