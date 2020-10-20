7.2'lik Van depreminden 9 yıl sonra yeni görüntüler ortaya çıktı

Van'da, 9 yıl önce meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne sayılı günler kalırken, aradan geçen zamana rağmen yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Düğün kamerasına yansıyan korku ve panik anları depremin büyükülğünü bir kez daha gözler önüne koydu.

