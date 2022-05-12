74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti

'55 YIL ÖNCE SEÇMEN SAYISI 365'Tİ'

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kendilerine imkan sağlandığını, şimdiyse bunun ellerinden alındığını belirten Yakıtlı köyü muhtarı Abdulsamet Gezici, 55 yıl önce başka illerden gelip kuyuda çalışanlar ve aileleriyle birlikte köyde 70 hanenin bulunduğu, sadece seçmen sayısının o dönem 365 olduğunu söyledi. Gezici, "Petrol çıkınca köyümüze müjdelerle gelen İnönü, o tarihlerde ilkokul yaptırdı. Köyümüzü, önce Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ardından da TPAO, 'kardeş köy' ilan etti. 1950 yılında 5 derslikli ilkokuldan mezun olanlar, daha sonra petrol mühendisi oldu. Ben de bu okuldan mezun olup, TPAO'da çalıştım. MTA'dan sonra TPAO Genel Müdürlüğü ile bakanlık görevini sürdüren Korkut Özal da köyümüzün TPAO'nun imkanlarından yararlandırılması için dönemin yetkililerine talimat vermişti. 55 yıl önce köyümüzde sadece seçmen sayısı 365'ti. Şimdilerde hane sayımız 12. Yıllardır TPAO ile iç içeyiz. Hiçbir sorunumuz olmadı. Şimdi de köyümüze verilen enerjinin kesilmesine anlam veremiyoruz" dedi.