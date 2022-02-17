74 yıldır tek kimlik kullanıyorlardı... Türkiye seferber oldu

Kimliğine kavuşmasıyla yaşadığı sevinci İHA'ya anlatan Elif Bayu, yeni doğmuş bir bebek gibi hissettiğini söyleyerek, "Bütün Türkiye inansın ki ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Gaziantep'ten İstanbul'a giderek kimliğimi aldım. Tüm Türkiye'ye sesimi duyurdum. Ben artık gerçekten yaşıyorum. Ben yeni doğmuş bir aylık bir bebek gibi hissediyorum. Kimliğimin çıkmasını oğlum da çok istiyordu ama görmeye ömrü yetmedi. Kimliğimi çıkardıktan sonra oğlumun mezar taşına sürdürdüm o görsün diye" ifadelerini kullandı.