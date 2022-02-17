74 yıldır tek kimlik kullanıyorlardı... Türkiye seferber oldu
Gaziantep’te yaşayan Elif Bayu, küçük yaşlardayken ailesinin kendisine kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşi Elif Gezer isimli kız kardeşiyle aynı kimliği kullandı. Yarım asırdan fazladır kimliksiz yaşadığı haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan yaşlı kadın için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seferber oldu.
Gaziantep’te yaşayan ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Elif Bayu, 74 yıl sonra kendi kimliğine kavuştu. Kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayan Bayu, kimliğine kavuşunca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum" dedi.
Boynunda taşıdığı kimliğini yanından hiç ayırmayan Bayu, kimliğini öpüp koklayarak seviyor. 74 yıldır kendisiyle aynı isimi taşıyan kız kardeşinin kimliğini kullanan Bayu, kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayınca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum, hiç yanımdan ayırmıyorum" dedi.
Kimliğine kavuşmasıyla yaşadığı sevinci İHA'ya anlatan Elif Bayu, yeni doğmuş bir bebek gibi hissettiğini söyleyerek, "Bütün Türkiye inansın ki ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Gaziantep'ten İstanbul'a giderek kimliğimi aldım. Tüm Türkiye'ye sesimi duyurdum. Ben artık gerçekten yaşıyorum. Ben yeni doğmuş bir aylık bir bebek gibi hissediyorum. Kimliğimin çıkmasını oğlum da çok istiyordu ama görmeye ömrü yetmedi. Kimliğimi çıkardıktan sonra oğlumun mezar taşına sürdürdüm o görsün diye" ifadelerini kullandı.
Kimliği olmadan önce kimsesizler mezarlığına gömülmekten çok korktuğunu söyleyen Elif Bayu, "Ben artık ismen de cismen de varım. Ölsem bile artık kimsesizler mezarlığına gömülmeyeceğim. Benim de artık bir ismim var. Ölürsem benim de ismimin olduğu bir mezar taşım olacak. Mezarıma ‘Elif Bayu’ diye yazacaklar. Ben kimliğimin çıkacağına hiç inanmıyordum. Önce Allah'ın sonra da sizlerin sayesinde kimliğime kavuştum" dedi.