7,5 milyon yıllık fosiller bulunmuştu! O alanda yeni kazı çalışmaları
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi kırsalında 7,5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu alanda yeniden kaza çalışmaları başlatıldı.
Merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 3 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu.
Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan kazılarda, 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulundu.
Geçen yıl kasım ayına kadar süren kazı çalışmaları mevsim şartları nedeniyle son buldu. Bu yıl havaların ısınmasıyla kazı çalışmaları yeniden başlatıldı. Bu kapsamda kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Ziyarette Kayseri'nin tarihi öneme sahip bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde yapmış olduğunuz fosil çalışmaları ile ilgili ortaya çıkan değerler, bizim için çok önemli vaziyette. Uluslararası boyut kazandı. Ekim ayının sonuna kadar arkadaşlarımız sahada çalışacaklar. Biz buradan çıkacak fosilleri heyecanla beklerken daha önce 7,5 milyon yıllık verilerin yanına yine aynı şekilde veriler ekleneceğine inanıyoruz" dedi.