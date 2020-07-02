7,5 milyon yıllık fosiller bulunmuştu! O alanda yeni kazı çalışmaları

Ziyarette Kayseri'nin tarihi öneme sahip bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde yapmış olduğunuz fosil çalışmaları ile ilgili ortaya çıkan değerler, bizim için çok önemli vaziyette. Uluslararası boyut kazandı. Ekim ayının sonuna kadar arkadaşlarımız sahada çalışacaklar. Biz buradan çıkacak fosilleri heyecanla beklerken daha önce 7,5 milyon yıllık verilerin yanına yine aynı şekilde veriler ekleneceğine inanıyoruz" dedi.



