75 yaşındaki Naciye Hanım hastalığını yenmek için boks yapıyor

15 yıl önce de eşini kaybeden Naciye Hanım dağcılık sporuyla ilgilenen kızının isteğiyle Antalya'ya yerleşti. Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evlerinde organik tarım, mobilya dekorasyonu, ahşap boyama, ressamlık yapan Naciye Hanım, 7 yıl önce parkinson hastalığına yakalandı. Geçmişte ziyaret ettiği bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'de, parkinson hastalarının rehabilitasyon merkezlerinde boksla ilgilendiğini gördü. Doktorlarının da tavsiye etmesi üzerine boks yapmak için bir spor salonuna kaydoldu.



