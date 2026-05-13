75. Yıl Parkı baharla birlikte vatandaşların gözdesi oldu
Balıkesir’de uzun yıllar bakımsız ve atıl durumda kalan 75. Yıl Parkı, Altıeylül Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kentin en gözde sosyal yaşam alanlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz aylarda yeniden hizmete açılan park, baharın gelişiyle birlikte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Altıeylül Belediyesi’nin modern şehircilik anlayışı doğrultusunda yeniden düzenlediği parkta yürüyüş yolları, oturma alanları, peyzaj düzenlemeleri ve sosyal alanlar dikkat çekiyor.
Özellikle yeşilin hakim olduğu doğal atmosferiyle vatandaşlara şehir içinde nefes alma imkanı sunan park, sabah saatlerinden akşam geç saatlere kadar yoğun şekilde kullanılıyor.
Park içerisinde hizmet veren Ata Emre Akman Gençlik Kafe ile Hüseyin Akyüz Emekli Kafe ise vatandaşların en çok vakit geçirdiği alanların başında geliyor.
Gençlerin ders çalışıp sosyalleştiği Gençlik Kafe’de yoğunluk yaşanırken, Emekli Kafe’de ise emekliler dostlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçiriyor.
